Иран назвал "опасной" отправку войск США на Ближний Восток
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в субботу, что решение США разместить больше войск на Ближнем Востоке в ответ на предполагаемую угрозу со стороны Ирана является "чрезвычайно опасным" для мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Соединенные Штаты заявили, что отправляют 1500 военнослужащих в регион, называя это усилиями по укреплению обороны против Тегерана, и обвинили Корпус Стражей Исламской революции Ирана в прямой ответственности за нападения на танкеры в этом месяце.
"Американцы выдвинули такие обвинения, чтобы оправдать свою враждебную политику и поднять степень напряженности в Персидском заливе", - заявил Зариф государственному СМИ.
"Расширение присутствия США в нашем регионе чрезвычайно опасно и угрожает международному миру и безопасности, и это нужно решать", - сказал он.
Ранее СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных.