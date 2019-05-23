СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных

Источники Associated Press в Белом доме сообщают, что Пентагон представит в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военнослужащих.

По словам собеседников Reuters, запрос поступил от Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Остается неясным, удовлетворит ли Пентагон их запрос, отметили источники агентств. Пентагон регулярно получает и отклоняет запросы от командующих войсками по всему миру о дополнительных ресурсах, замечает Reuters.

Cобеседники обоих агентства подчеркнули, что войска запрашиваются в оборонительных целях. Также рассматривается поставка в регион дополнительных противоракетных комплексов Patriot и дополнительных кораблей, добавляют собеседники AP.

Как сообщал УНН, в Иране заявили, что контролируют движение кораблей США в Персидском заливе.