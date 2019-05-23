В Ірані заявили, що контролюють рух кораблів США в Перській затоці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Військово-морські сили Ірану пильно стежать за пересуваннями ворожих кораблів, перш за все США, що увійшли до Перської затоки, і готові до відбиття будь-якої збройної провокації. Про це йдеться в поширеній в середу телеканалом Al Alam заяві командування Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), передає УНН.
“Весь район на північ від Ормузської протоки знаходиться під іранським контролем”, — підкреслюється в документі.
У ньому наголошується, що “США, які вже не раз зазнавали ганебні поразки в регіоні, намагаються влаштувати зараз там хаос і викликати іранофобію в сусідніх арабських країнах”.
“Перед обличчям нової змови ми запевняємо іранський народ, що його доблесні сини в збройних силах дадуть блискавичну і нищівну відповідь на будь-яку провокацію”, — вказується в заяві командування КВІР.
Раніше надійшла інформація про те, що ВМС Ірану направлять в міжнародні води загін військових кораблів на чолі з корветом Bayandor для забезпечення безпеки морських шляхів та протидії піратству.
Також заступник головнокомандувача КВІР заявив, що “Америка зазнала поразок через те, що сили ісламу дотримуються божественних цінностей”.
Варто додати, що делегація Іраку прибула до Ірану з ініціативою щодо врегулювання кризи з США.