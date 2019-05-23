В Ірані заявили, що контролюють рух кораблів США в Перській затоці

КИЇВ. 23 травня. УНН. Військово-морські сили Ірану пильно стежать за пересуваннями ворожих кораблів, перш за все США, що увійшли до Перської затоки, і готові до відбиття будь-якої збройної провокації. Про це йдеться в поширеній в середу телеканалом Al Alam заяві командування Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), передає УНН.