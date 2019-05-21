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Делегація Іраку прибула до Ірану з ініціативою щодо врегулювання кризи з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Офіційна делегація Іраку прибула у вівторок в Тегеран з ініціативою врегулювання кризи між Іраном і США. Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на іракські урядові джерела, інформує УНН.

Про те, хто саме представляє емісарів Багдада, телеканал не уточнює. Крім того, невідомо, що саме пропонує іракська сторона.

Раніше у вівторок прем’єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді оголосив, що його країна має намір направити делегації до Ірану і США для того, щоб знизити напруженість, що виникла між цими двома державами. Він вказав, що Багдад вже виступає в якості посередника між Вашингтоном і Тегераном в спробах вирішити кризу між сторонами, кожна з яких запевнила, що “не хоче війни”. Глава кабміну додав, що позиція Багдада за сценаріями врегулювання кризи “дуже близька до європейської” — країни Європи закликають до стриманості і дипломатичного вирішення розбіжностей.

Нагадуємо, Іран у чотири рази збільшив виробництво низькозбагаченого урану.

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