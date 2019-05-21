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Делегация Ирака прибыла в Иран с инициативой по урегулированию кризиса с США

Делегация Ирака прибыла в Иран с инициативой по урегулированию кризиса с США

Киев  •  УНН

 • 7357 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Официальная делегация Ирака прибыла во вторник в Тегеран с инициативой урегулирования кризиса между Ираном и США. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские правительственные источники, передает УНН.

О том, кто именно представляет эмиссаров Багдада, телеканал не уточняет. Кроме того, неизвестно, что именно предлагает иракская сторона.

Ранее во вторник премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил, что его страна намерена направить делегации в Иран и США для того, чтобы снизить напряженность, возникшую между этими двумя государствами. Он указал, что Багдад уже выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном в попытках разрешить кризис между сторонами, каждая из которых заверила, что “не хочет войны”. Глава кабмина добавил, что позиция Багдада по сценариям урегулирования кризиса “очень близка к европейской” — страны Европы призывают к сдержанности и дипломатическому разрешению разногласий.

Напоминаем, Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана.

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