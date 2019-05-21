Іран у чотири рази збільшив виробництво низькозбагаченого урану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Іран в чотири рази збільшив виробництво низькозбагаченого урану. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AP.
Тегеран вже поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про своє рішення, але в агентстві поки не прокоментували цю інформацію.
У той же час, як зазначає агенція, "збільшення виробництва в чотири рази може означати, що Іран, імовірно, вийде за межі обмежень запасів урану, встановлених ядерною угодою".
За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, це рішення не означає, що Тегеран буде використовувати більшу кількість центрифуг, яка обмежена атомною угодою. Однак, за його словами, протягом кількох тижнів Іран досягне максимально дозволеного, згідно з умовами договору, обсягу запасів низькозбагаченого урану - 300 кілограм.
Нагадаємо, Іран з 15 травня офіційно припинив виконання частини своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).
Рішення було прийнято Вищою радою національної безпеки Ірану. Тегеран, як і попереджав раніше, може відновити роботи зі збагачення урану і припинити модернізацію реактора на важкій воді в Араку, якщо учасники угоди не виконають протягом 60 днів вимоги угоди.