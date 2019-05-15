Іран призупинив виконання частини зобов'язань з ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Іран з 15 травня офіційно припиняє виконання частини своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Про це інформує Еuronews, посилаючись на представника Агентства з атомної енергетики країни, передає УНН.
За словами джерела, рішення було прийнято Вищою радою національної безпеки Ірану. Він також вказав, що Тегеран, як і попереджав раніше, може відновити роботи зі збагачення урану і припинити модернізацію реактора на важкій воді в Араку, якщо учасники угоди не виконають протягом 60 днів вимоги угоди.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз повністю підтримує міжнародну ядерну угоду з Іраном.
Нагадаємо, Держсекретар США Майкл Помпео передав міністрам закордонних справ країн-членів Європейського союзу докладні дані про нові кроки Ірану, які, за оцінкою Вашингтона, чреваті дестабілізацією обстановки на Близькому Сході.