В ЕС заявили о полной поддержке ядерной сделки с Ираном

"Вы очень хорошо знаете позицию Европейского Союза. Прежде всего, мы продолжаем полностью поддерживать ядерную сделку с Ираном и ее полную имплементацию", - сказала она.

Могерини отметила, что сегодня на полях Совета ЕС по иностранным делам будет встреча между ней и министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, на которой будет обсуждаться вопрос о том, как "лучшим образом продолжать поддерживать полную имплементацию ядерной сделки с Ираном, которая для нас остается ключевым столпом безопасности в нашем регионе".

"Ядерная сделка была и остается для нас ключевым элементом архитектуры нераспространения как в глобальном масштабе, так и в регионе. Мы будем и в дальнейшем поддерживать ее всеми возможными инструментами и с помощью всей нашей политической воли. Это очень хорошо известно как в Вашингтоне, так и в Тегеране. Очевидно, мы также обсуждаем с Ираном на основе этой работы региональные события. По некоторым вопросам у нас есть очень серьезные различия и разногласия. Мы всегда считаем, что диалог - это единственный и лучший способ преодолеть разногласия и избежать эскалации ситуации в регионе, которая и так уже достаточно напряженная. Любой эскалации следует избегать", - отметила она.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео вместо визита в Москву 13 мая отправился в Брюссель. Предполагается, что это связано с обсуждением иранской ядерной сделки.