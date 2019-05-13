Могеріні підтвердила візит Помпео до Брюсселя

"У нас попереду два дуже довгих і насичених дні. Навіть більш насичених, ніж ми очікували - у нас сьогодні є близько 70 міністрів закордонних справ і прем'єр-міністрів", - сказала Федеріка Могеріні.

За її словами, саміт розпочнеться двосторонньою зустріччю з прем'єр-міністром Лівії для обговорення ситуації в країні.

Також, за словами Могеріні, міністри закордонних справ проведуть обмін думками щодо Сахеля.

Крім того, вона знову згадала про майбутню зустріч, приуроченої до десятої річниці Східного партнерства - ініціативи, в якій бере участь, крім інших, Україна.

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На питання, чи очікується візит Держсекретаря США Майка Помпео на сьогоднішні заходи, Федеріка Могеріні заявила, що його візит "очікується".

"Нам повідомили цієї ночі, що він має намір змінити план своїх подорожей і зупинитися тут, в Брюсселі. Очікується, що він приземлиться пізно цього ранку. Ми побачимо протягом дня, як і чи зможемо ми організувати зустріч", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Брюсселі зажадає розширення санкцій проти РФ і невизнання "паспортизації".