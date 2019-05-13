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Могерини подтвердила визит Помпео в Брюссель

Могерини подтвердила визит Помпео в Брюссель

Киев  •  УНН

 • 9722 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В сегодняшних мероприятиях в Брюсселе принимают участие около 70 министров иностранных дел и премьер-министров. Кроме того, ожидается визит Госсекретаря США Майка Помпео в Брюссель. Об этом во время приветствия на полях Совета ЕС на уровне глав МИД заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает корреспондент УНН.

"У нас впереди два очень долгих и насыщенных дня. Даже более насыщенных, чем мы ожидали – у нас сегодня присутствует около 70 министров иностранных дел и премьер-министров", - сказала Могерини.

По ее словам, саммит начнется двусторонней встречей с премьер-министром Ливии для обсуждения ситуации в стране.

Также, по словам Могерини, министры иностранных дел проведут обмен мнениями по Сахелю.

Кроме того, она вновь упомянула о предстоящей встрече, приуроченной к десятой годовщине Восточного партнерства - инициативе, в которой участвует, помимо прочих, Украина.

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На вопрос, ожидается ли визит Госсекретаря США Майка Помпео на сегодняшние мероприятия, Могерини заявила, что его визит "ожидается".

"Нам сообщили этой ночью, что он намерен изменить план своих путешествий и остановиться тут, в Брюсселе. Ожидается, что он приземлится поздно в это утро. Мы увидим на протяжении дня, как и сможем ли мы организовать встречу", - отметила она.

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Брюсселе потребует расширения санкций против РФ и непризнания "паспортизации".

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