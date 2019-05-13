Могерини подтвердила визит Помпео в Брюссель

КИЕВ. 13 мая. УНН. В сегодняшних мероприятиях в Брюсселе принимают участие около 70 министров иностранных дел и премьер-министров. Кроме того, ожидается визит Госсекретаря США Майка Помпео в Брюссель. Об этом во время приветствия на полях Совета ЕС на уровне глав МИД заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает корреспондент УНН.