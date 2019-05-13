Могерини подтвердила визит Помпео в Брюссель
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В сегодняшних мероприятиях в Брюсселе принимают участие около 70 министров иностранных дел и премьер-министров. Кроме того, ожидается визит Госсекретаря США Майка Помпео в Брюссель. Об этом во время приветствия на полях Совета ЕС на уровне глав МИД заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает корреспондент УНН.
"У нас впереди два очень долгих и насыщенных дня. Даже более насыщенных, чем мы ожидали – у нас сегодня присутствует около 70 министров иностранных дел и премьер-министров", - сказала Могерини.
По ее словам, саммит начнется двусторонней встречей с премьер-министром Ливии для обсуждения ситуации в стране.
Также, по словам Могерини, министры иностранных дел проведут обмен мнениями по Сахелю.
Кроме того, она вновь упомянула о предстоящей встрече, приуроченной к десятой годовщине Восточного партнерства - инициативе, в которой участвует, помимо прочих, Украина.
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На вопрос, ожидается ли визит Госсекретаря США Майка Помпео на сегодняшние мероприятия, Могерини заявила, что его визит "ожидается".
"Нам сообщили этой ночью, что он намерен изменить план своих путешествий и остановиться тут, в Брюсселе. Ожидается, что он приземлится поздно в это утро. Мы увидим на протяжении дня, как и сможем ли мы организовать встречу", - отметила она.
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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Брюсселе потребует расширения санкций против РФ и непризнания "паспортизации".