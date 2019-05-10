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Восточное партнерство: как отмечать 10-летие инициативы ЕС

Восточное партнерство: как отмечать 10-летие инициативы ЕС

Киев  •  УНН

 • 11659 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Европейский Союз, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина на следующей неделе, 13-14 мая, будут отмечать десятую годовщину Восточного партнерства. Этому будет посвящен ряд мероприятий в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Так, к 10-летию Восточного партнерства председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини устроят встречи высокого уровня в Брюсселе с участием шести восточных стран-партнеров, государств-членов ЕС и заинтересованных сторон.

В понедельник, 13 мая, Могерини возглавит ежегодную встречу министров иностранных дел Восточного партнерства с 28 странами-членами ЕС, шестью восточными партнерами ЕС и ключевыми заинтересованными сторонами, а также комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.

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На встрече рассмотрят прогресс, достигнутый в рамках амбициозного плана на 2020 год. Этот план был принят на последнем саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года и имеет целью принести пользу жизни граждан во всем регионе, работая в направлении усиления экономики, более сильного управления и связи.

Отмечается, что вечером 13 мая Туск проведет торжественный обед для шести глав правительств стран-партнеров. Также в нем примут участие президент Европейской комиссии Юнкер, Верховный представитель Могерини и комиссар ЕС Хан, а также Радослав Сикорский и Карл Бильдт, бывшие министры иностранных дел Польши и Швеции.

Отмечается, что тогда же в Брюссельском центре изобразительных искусств BOZAR состоится концерт "Создаем вместе", который объединит на одной сцене известный брюссельский джазовый оркестр и музыкантов из шести стран-партнеров.

Кроме того, во вторник, 14 мая, Юнкер проведет конференцию высокого уровня в здании Европейской комиссии. В конференции примут участие главы правительств стран-партнеров, министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза, представители гражданского общества, бизнес-лидеры, молодежь и журналисты.

Напомним, по итогам предыдущего саммита ВП в ноябре 2017 года ЕС опубликовал принятую декларацию с пунктом о европейских стремлениях стран-партнеров.

Украинские Национальные Новости

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