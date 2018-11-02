У ЄС застерегли Україну від уповільнення реформ через вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вибори в Україні не мають стати приводом для уповільнення імплементації реформ. Про це заявила на щорічній конференції Української національної платформи форуму громадянського суспільства СхП заступник голови Представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн, передає кореспондент УНН.
"Ми сподіваємось на сталу реалізацію реформ. Ми знаємо, що це не прості процеси у країнах Східного партнерства", - сказала вона.
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Вайдемман висловила підтримку громадському суспільству, зазначивши, що багато у чому воно відчуває супротив у тих реформах, які намагається просувати.
"Ми знаємо, що невдовзі в Україні відбудуться вибори, і реалізація реформ трохи ускладниться, але хочу сказати, що це не може бути виправданням – проведення виборів – для того, щоб уповільнювати реформи чи припиняти їх", - наголосила вона.
Нагадаємо, раніше у ЄС наголосили на продовженні Україною реформ в енергосфері.
Додамо, 2019-й буде "роком виборів". 31 березня 2019 року очікуються вибори Президента, а восени - парламентські.