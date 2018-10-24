Майже третина українців виступають за посилення тиску ЄС на українську владу - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Майже третина українців вважають, що для прискорення реформ в Україні ЄС може здійснювати більше тиску на українську владу. Про це сьогодні сказав перший заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий, презентуючи результати опитування, здійсненого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, передає кореспондент УНН.
"Українці прихильно ставляться до зовнішньої допомоги… Якщо в цілому дивитись на картинку по Україні, до такої допомоги ставляться в цілому сприятливо", – зазначив він.
Так, відповідаючи на запитання про те, що, на їхню думку, ЄС може зробити для прискорення реформ в Україні, переважна більшість респондентів обрала варіант щодо посилення тиску на владу.
"Є певні лідери з очікувань. Один із лідерів, якщо говорити про допомогу ЄС для України, полягає в тому, що "ЄС може більше тиснути на українську владу у питанні реформ" - 28% українців обрали саме цю версію. "ЄС повинен припинити давати гроші, бо їх розкрадають можновладці" – 16,5%, до трійки майже з ідентичним показником (16,3%) входить "ЄС і уряди держав-членів можуть більш відкрито протистояти Росії", - додав він.
Опитування було проведене з 16 по 28 серпня 2018 року. В опитуванні взяли участь 2041 респондент, похибка - 2,3%.
Як повідомляв УНН, за результатами опитування, більша частина населення України виступає за вступ до ЄС.