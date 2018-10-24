Майже третина українців виступають за посилення тиску ЄС на українську владу - опитування

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Майже третина українців вважають, що для прискорення реформ в Україні ЄС може здійснювати більше тиску на українську владу. Про це сьогодні сказав перший заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий, презентуючи результати опитування, здійсненого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, передає кореспондент УНН.