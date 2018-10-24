Почти треть украинцев выступают за усиление давления ЕС на украинскую власть - опрос

"Украинцы благосклонно относятся к внешней помощи... Если в целом смотреть на картинку по Украине, к такой помощи относятся в целом благоприятно", - отметил он.

Так, отвечая на вопрос о том, что, по их мнению, ЕС может сделать для ускорения реформ в Украине, подавляющее большинство респондентов выбрало вариант по усилению давления на власть.

"Есть определенные лидеры по ожиданиям. Один из лидеров, если говорить о помощи ЕС для Украины, заключается в том, что "ЕС может больше давить на украинскую власть в вопросе реформ" - 28% украинцев выбрали именно эту версию. "ЕС должен прекратить давать деньги, потому что их разворовывают чиновники" - 16,5%, в тройку почти с идентичным показателем (16,3%) входит "ЕС и правительства государств-членов могут более открыто противостоять России", - добавил он.

Опрос был проведен с 16 по 28 августа 2018 года. В опросе приняли участие 2041 респондент, погрешность - 2,3%.

Как сообщал УНН, по результатам опроса, большая часть населения Украины выступает за вступление в ЕС.