В ЕС предостерегли Украину от замедления реформ из-за выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Выборы в Украине не должны стать поводом для замедления имплементации реформ. Об этом заявила на ежегодной конференции Украинской национальной платформы форума гражданского общества ВП заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн, передает корреспондент УНН.
"Мы надеемся на постоянную реализацию реформ. Мы знаем, что это не простые процессы в странах Восточного партнерства", - сказала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти треть украинцев выступает за усиление давления ЕС на украинскую власть
Вайдемман выразила поддержку гражданскому обществу, отметив, что во многом оно испытывает сопротивление в тех реформах, которые пытается продвигать.
"Мы знаем, что вскоре в Украине состоятся выборы, и реализация реформ немного усложнится, но хочу сказать, что это не может быть оправданием - проведение выборов - для того, чтобы замедлять реформы или прекращать их", - подчеркнула она.
Напомним, ранее в ЕС отметили важность продолжения Украиной реформ в энергосфере.
Добавим, 2019-й будет "годом выборов". 31 марта 2019 года ожидаются выборы Президента, а осенью - парламентские.