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У ЄС наголосили на продовженні Україною реформ в енергосфері

У ЄС наголосили на продовженні Україною реформ в енергосфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна повинна продовжити впроваджувати комплексні реформи в енергетичній сфері. Про це сьогодні сказав на міжнародній конференції "Нафтогазова галузь України: виклики та можливості" перший радник і керівник операційного відділу представництва ЄС в Україні Йоханнес Бауер, передає кореспондент УНН.

"Задовольнити всі потреби для свого внутрішнього енергетичного ринку неможливо без взаємодії з сусідніми країнами та потужними постачальниками енергетичних носіїв. І співробітництво з Україною є ключовим елементом впровадження успішної енергетичної політики ЄС. І для цього необхідно, щоб в Україні продовжувалося впровадження комплексних реформ в енергетичній галузі", - сказав він.

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Це означає, як зазначив Бауер, не тільки розділення "Нафтогазу" та створення окремої добре функціонуючої газотранспортної системи, а для цього потрібно подальше удосконалення сектору видобутку газу. За його словами, у цьому контексті важливим аспектом є також і енергоефективність.

"Поступово в Україні здійснюється гармонізація з законодавством ЄС у сфері охорони навколишнього середовища та енергоефективності. І це є надзвичайно важливим і для цієї галузі для того, щоб вона змогла стати більш конкурентноспроможною і на міжнародному, і на європейському рівнях, якщо всі ці стандарти будуть повністю впроваджені", - переконаний представник ЄС.

Нагадаємо, у травні У Єврокомісії вже наголошували на прискоренні реформ енергосектору.

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