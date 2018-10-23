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В ЕС подчеркнули продолжение Украиной реформ в энергосфере

В ЕС подчеркнули продолжение Украиной реформ в энергосфере

Киев  •  УНН

 • 10369 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина должна продолжить внедрять комплексные реформы в энергетической сфере. Об этом сказал на международной конференции "Нефтегазовая отрасль Украины: вызовы и возможности" первый советник и руководитель операционного отдела представительства ЕС в Украине Йоханнес Бауэр, передает корреспондент УНН.

"Удовлетворить все потребности для своего внутреннего энергетического рынка невозможно без взаимодействия с соседними странами и мощными поставщиками энергетических носителей. И сотрудничество с Украиной является ключевым элементом внедрения успешной энергетической политики ЕС. И для этого необходимо, чтобы в Украине продолжалось внедрение комплексных реформ в энергетической отрасли", - сказал он.

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Это означает, как отметил Бауэр, не только разделение "Нафтогаза" и создание отдельной хорошо функционирующей газотранспортной системы, а для этого нужно дальнейшее совершенствование сектора добычи газа. По его словам, в этом контексте важным аспектом является также и энергоэффективность.

"Постепенно в Украине осуществляется гармонизация с законодательством ЕС в сфере охраны окружающей среды и энергоэффективности. И это чрезвычайно важно и для этой отрасли для того, чтобы она смогла стать более конкурентоспособной как на международном, так и на европейском уровнях, если все эти стандарты будут полностью внедрены", - убежден представитель ЕС.

Напомним, в мае в Еврокомиссии уже подчеркивали необходимость ускорения реформ энергосектора.

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