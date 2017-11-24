ЄС опублікував декларацію саміту Східного партнерства з пунктом про європрагнення

"Глави держав і урядів, представники Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Молдова та України, представники Європейського Союзу і глав держав і урядів, а також представники держав-членів зібралися в Брюсселі 24 листопада 2017 року. Під час своєї зустрічі вони прийняли спільну декларацію", - йдеться в повідомленні.

Зокрема в оприлюдненому тексті декларації є пункт про європейські прагнення країн-партнерів.

"Учасники зустрічі на вищому рівні визнають європейські прагнення та європейський вибір зацікавлених партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію. Угоди передбачають прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом. Учасники саміту вітають підтримку ЄС у їх реалізації.

У цьому контексті, зберігаючи інклюзивність Східного партнерства, своєчасним є залучення партнерів за Угодою про асоціацію/ про зону вільної торгівлі до спільних обговорень щодо прогресу, можливостей і проблем, пов'язаних з реформами, пов'язаними з асоціаціями, на прохання цих партнерів, і з метою сприяння повній реалізації Угоди про асоціацію/про зону вільної торгівлі", - йдеться в тексті декларації.

Нагадаємо, саміт Східного партнерства прийняв декларацію.