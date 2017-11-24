ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях

"Главы государств и правительств, представители Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова и Украины, представители Европейского Союза и глав государств и правительств, а также представители государств-членов собрались в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Во время своей встречи они приняли совместную декларацию", - говорится в сообщении.

В частности в обнародованном тексте декларации есть пункт о европейских устремлениях стран-партнеров.

"Участники встречи на высшем уровне признают европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в Соглашениях об ассоциации. Соглашения предусматривают ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом. Участники саммита приветствуют поддержку ЕС в их реализации.

В этом контексте, сохраняя инклюзивность Восточного партнерства, своевременным является привлечение партнеров по Соглашению об ассоциации/о зоне свободной торговли к совместным обсуждениям относительно прогресса, возможностей и проблем, связанных с реформами, связанными с ассоциациями, по просьбе этих партнеров, и с целью содействия полной реализации Соглашения об ассоциации/о зоне свободной торговли", - говорится в тексте декларации.

Напомним, саммит Восточного партнерства принял декларацию.