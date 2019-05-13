Помпео скасував візит в Москву в рамках своєї поїздки в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео скасував візит в Москву в понеділок, але як і раніше має намір провести зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок в Сочі. Про це в понеділок повідомило агентству Reuters джерело в Держдепартаменті, передає УНН.
У понеділок Помпео замість Москви прибуде до Брюсселя, де обговорить з представниками Євросоюзу ситуацію навколо Ірану. Як зазначає Reuters, держсекретар вже вилетів з Вашингтона і попрямував до Європи.
Раніше повідомлялося, що Помпео прибуде в Москву в понеділок. Перебування в Росії він повинен був почати із зустрічі з колективом посольства США. Потім планувалося, що Помпео зустрінеться з працюючими в Росії бізнес-лідерами США і учасниками американських програм освітніх обмінів. Після цього керівник зовнішньополітичного відомства США повинен був покласти вінок до Могили Невідомого Солдата біля Кремлівської стіни.
У вівторок в другій половині дня Помпео повинен приїхати в Сочі. Там заплановані переговори з Лавровим. Кремль не виключав, що в Сочі Помпео прийме і президент Росії Володимир Путін.
Як зазначалося раніше, Помпео планує зустрітись Меркель в найближчі декілька тижнів.