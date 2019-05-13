Помпео скасував візит в Москву в рамках своєї поїздки в Росію

КИЇВ. 13 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео скасував візит в Москву в понеділок, але як і раніше має намір провести зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок в Сочі. Про це в понеділок повідомило агентству Reuters джерело в Держдепартаменті, передає УНН.