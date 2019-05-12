Помпео планує зустрітись Меркель в найближчі декілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що планує зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель вже у найближчі кілька тижнів. Проте точної дати зустрічі він не називає. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.
"Я шкодую, що не зміг зустрітися з канцлером Меркель та моїм колегою Хайко Маасом. Ми вже запланували зустріч, вона знову є у графіку. Мені буде зручно зустрітися в наступні декілька тижнів, ми не оголошували точної дати, але, думаю, це відбудеться коли буде зручно і їй (Меркель, - ред.), і мені", - сказав Помпео.
Помпео також сказав, що планує зустрітися не тільки з Меркель, а й з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.
Нагадаємо, напередодні Помпео скасував візит в Німеччину через "невідкладні справи". До слова, сторони мали обговорити і ситуацію в Україні.
Як повідомляв УНН, Помпео розповів про заходи, які вживатимуть на випадок ворожих дій Ірану.
Помпео також зустрінеться з Путіним.