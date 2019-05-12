Помпео планирует встретиться Меркель в ближайшие несколько недель

"Я жалею, что не смог встретиться с канцлером Меркель и моим коллегой Хайко Маасом. Мы уже запланировали встречу, она снова есть в графике. Мне будет удобно встретиться в следующие несколько недель, мы не объявляли точной даты, но, думаю, это произойдет когда будет удобно и ей (Меркель - ред.), и мне ", - сказал Помпео.



Помпео также сказал, что планирует встретиться не только с Меркель, но и с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.



Напомним, накануне Помпео отменил визит в Германию из-за "неотложных дел". К слову, стороны должны были обсудить и ситуацию в Украине.



Как сообщал УНН, Помпео рассказал о мерах, которые будут приняты на случай враждебных действий Ирана.

Помпео также встретится с Путиным.