На зустрічі Помпео і Путіна буде обговорюватися Україна: став відомий порядок денний

ukru
22 березня, 17:51 • 65779 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 111877 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 99933 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100075 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 78359 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100481 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150470 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167624 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154576 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 244028 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
57 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 35162 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 42810 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 41918 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 29604 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 31502 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 160854 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 244029 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 207758 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 192716 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159436 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 53213 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 50119 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 66077 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 45051 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78298 перегляди
Актуальне
На зустрічі Помпео і Путіна буде обговорюватися Україна: став відомий порядок денний

На зустрічі Помпео і Путіна буде обговорюватися Україна: став відомий порядок денний

Київ • УНН

 • 10386 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Напередодні запланованого на наступний тиждень офіційного візиту державного секретаря США Майка Помпео до Росії - де він зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та президентом Володимиром Путіним - Державний департамент США під час спеціального брифінгу проінформував про порядок денний голови зовнішньополітичного відомства США, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що у понеділок Помпео прибуде до Москви. Там він зустрінеться із американськими дипломатами та бізнесменами та візме участь у церемонії покладення вінка на Могилу невідомого солдата, “щоб вшанувати жертви тих, хто помер у боротьбі із нацистським режимом”.

Із Путіним та Лавровим Помпео зустрінеться у вівторок в Сочі.

“На першому місці на порядку денному їхнього спілкування буде питання контролю за розповсюдженням озброєнь. Президент Трамп чітко заявив, що він хоче таких угод про контроль за розповсюдженням озброєнь, які відповідають сучасній реальності. Ці угоди мають включати ширше коло країн та враховувати ширше коло озброєнь, ніж чинні двосторонні угоди з Росією. Також буде обговорено цілу низку глобальних викликів, включно з питаннями України, Венесуели, Ірану, Сирії та Північної Кореї”, — повідомили у Державному департаменті США.

Представник Державного департаменту розповів, що державний секретар США підніме питання порушення Росією угод про контроль за озброєннями, таких як Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), а також тему підтримуваних Кремлем спроб втручання у вибори в США та інших країнах.

“Продуктивний діалог є благом не лише для США та Росії, він також є благом для світу”, — заявив чиновник Держдепу США.

New: State Dept announces in new statement Pompeo will travel to Russia May 12-14 to meet Putin and Lavrov “to discuss the full range of bilateral and multilateral challenges.” pic.twitter.com/48CPpmavM5

— Robbie Gramer (@RobbieGramer) 10 травня 2019 р.

Між тим у п’ятницю експерт аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні Андес Аслунд закликав Помпео зробити зупинку в Україні наступного тижня, щоб “збалансувати візит до Росії”.

“Йому варто зробити зупинку у Києві, щоб привітати новообраного президента Зеленського”, — твітує Аслунд.

Pompeo is going to Russia. he should stop in Kyiv to greet President-elect Zelenskiy to balance his trip to Russia. That has been a standard US policy.

— Anders Åslund (@anders_aslund) 10 травня 2019 р.

Нагадаємо, 6 травня в Рованіємі, Фінляндія, зустрілися Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,101.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,000.16