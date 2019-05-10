На зустрічі Помпео і Путіна буде обговорюватися Україна: став відомий порядок денний

КИЇВ. 11 травня. УНН. Напередодні запланованого на наступний тиждень офіційного візиту державного секретаря США Майка Помпео до Росії - де він зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та президентом Володимиром Путіним - Державний департамент США під час спеціального брифінгу проінформував про порядок денний голови зовнішньополітичного відомства США, передає УНН із посиланням на Голос Америки.