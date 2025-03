На зустрічі Помпео і Путіна буде обговорюватися Україна: став відомий порядок денний

Повідомляється, що у понеділок Помпео прибуде до Москви. Там він зустрінеться із американськими дипломатами та бізнесменами та візме участь у церемонії покладення вінка на Могилу невідомого солдата, “щоб вшанувати жертви тих, хто помер у боротьбі із нацистським режимом”.

Із Путіним та Лавровим Помпео зустрінеться у вівторок в Сочі.

“На першому місці на порядку денному їхнього спілкування буде питання контролю за розповсюдженням озброєнь. Президент Трамп чітко заявив, що він хоче таких угод про контроль за розповсюдженням озброєнь, які відповідають сучасній реальності. Ці угоди мають включати ширше коло країн та враховувати ширше коло озброєнь, ніж чинні двосторонні угоди з Росією. Також буде обговорено цілу низку глобальних викликів, включно з питаннями України, Венесуели, Ірану, Сирії та Північної Кореї”, — повідомили у Державному департаменті США.

Представник Державного департаменту розповів, що державний секретар США підніме питання порушення Росією угод про контроль за озброєннями, таких як Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), а також тему підтримуваних Кремлем спроб втручання у вибори в США та інших країнах.

“Продуктивний діалог є благом не лише для США та Росії, він також є благом для світу”, — заявив чиновник Держдепу США.

New: State Dept announces in new statement Pompeo will travel to Russia May 12-14 to meet Putin and Lavrov “to discuss the full range of bilateral and multilateral challenges.” pic.twitter.com/48CPpmavM5

— Robbie Gramer (@RobbieGramer) 10 травня 2019 р.

Між тим у п’ятницю експерт аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні Андес Аслунд закликав Помпео зробити зупинку в Україні наступного тижня, щоб “збалансувати візит до Росії”.

“Йому варто зробити зупинку у Києві, щоб привітати новообраного президента Зеленського”, — твітує Аслунд.

Pompeo is going to Russia. he should stop in Kyiv to greet President-elect Zelenskiy to balance his trip to Russia. That has been a standard US policy.

— Anders Åslund (@anders_aslund) 10 травня 2019 р.

Нагадаємо, 6 травня в Рованіємі, Фінляндія, зустрілися Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.