На встрече Помпео и Путина будет обсуждаться Украина: стала известна повестка дня

КИЕВ. 11 мая. УНН. Накануне запланированного на следующую неделю официального визита государственного секретаря США Майка Помпео в Россию - где он встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным - Государственный департамент США во время специального брифинга проинформировал о повестке дня главы внешнеполитического ведомства США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.