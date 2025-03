На встрече Помпео и Путина будет обсуждаться Украина: стала известна повестка дня

Сообщается, что в понедельник Помпео прибудет в Москву. Там он встретится с американскими дипломатами и бизнесменами и примут участие в церемонии возложения венка на Могилу неизвестного солдата, "чтобы почтить жертвы тех, кто умер в борьбе с нацистским режимом".

С Путиным и Лавровым Помпео встретится во вторник в Сочи.

"На первом месте в повестке дня их общение будет вопрос контроля за распространением вооружений. Президент Трамп четко заявил, что он хочет таких соглашений о контроле за распространением вооружений, которые соответствуют современной реальности. Эти соглашения должны включать широкий круг стран и учитывать широкий круг вооружений, чем действующие двусторонние соглашения с Россией. Также будет обсужден целый ряд глобальных вызовов, включая вопросы Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и Северной Кореи", - сообщили в Государственном департаменте США.

Представитель Государственного департамента рассказал, что государственный секретарь США поднимет вопрос нарушения Россией соглашений о контроле над вооружениями, таких как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также тему поддерживаемых Кремлем попыток вмешательства в выборы в США и других странах.

"Продуктивный диалог является благом не только для США и России, он также является благом для мира", - заявил чиновник Госдепа США.

Между тем в пятницу эксперт аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне Андес Аслунд призвал Помпео сделать остановку в Украине на следующей неделе, чтобы "сбалансировать визит в Россию".

"Ему стоит сделать остановку в Киеве, чтобы поздравить новоизбранного президента Зеленского", - твитуе Аслунд.

Напомним, 6 мая в Рованиеми, Финляндия, встретились Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.