Похорон Папи Франциска: Трамп і Зеленський мають місця у першому ряду

Президенту США Дональду Трампу та його дружині Меланії надали місця в першому ряду на похороні Папи Римського Франциска. Президент України Зеленський теж має місце у першому ряду. Про це повідомляє La Repubblica, пише УНН.

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"Останні зміни в похороні Папи Франциска: президенту США Дональду Трампу та його дружині Меланії надали місця в першому ряду", - пише видання.

"Президент України Зеленський також мав місце в першому ряду, сидячи трохи далі від Трампа", - вказує видання.

Трамп і Зеленський зустрілися перед похороном Папи - Sky News

На церемонію прибули світові лідери та високопосадовці.

На площі Святого Петра зібралися віряни. На цей момент компетентні органи повідомляють, що приблизно 200 тисяч людей беруть участь у похороні Папи Франциска, про що повідомила пресслужба Святого Престолу.

У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска