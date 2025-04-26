Похорон Папи Франциска: Трамп і Зеленський мають місця у першому ряду
Київ • УНН
Дональду Трампу та його дружині Меланії надали місця в першому ряду на похороні Папи Франциска. Президент України Зеленський теж сидітиме там.
Президенту США Дональду Трампу та його дружині Меланії надали місця в першому ряду на похороні Папи Римського Франциска. Президент України Зеленський теж має місце у першому ряду. Про це повідомляє La Repubblica, пише УНН.
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"Останні зміни в похороні Папи Франциска: президенту США Дональду Трампу та його дружині Меланії надали місця в першому ряду", - пише видання.
"Президент України Зеленський також мав місце в першому ряду, сидячи трохи далі від Трампа", - вказує видання.
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На церемонію прибули світові лідери та високопосадовці.
На площі Святого Петра зібралися віряни. На цей момент компетентні органи повідомляють, що приблизно 200 тисяч людей беруть участь у похороні Папи Франциска, про що повідомила пресслужба Святого Престолу.
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