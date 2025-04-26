Похороны Папы Франциска: Трамп и Зеленский имеют места в первом ряду
Киев • УНН
Дональду Трампу и его супруге Мелании предоставили места в первом ряду на похоронах Папы Франциска. Президент Украины Зеленский тоже будет сидеть там.
Президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании предоставили места в первом ряду на похоронах Папы Римского Франциска. Президент Украины Зеленский тоже имеет место в первом ряду. Об этом сообщает La Repubblica, пишет УНН.
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"Последние изменения в похоронах Папы Франциска: президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании предоставили места в первом ряду", - пишет издание.
"Президент Украины Зеленский также имел место в первом ряду, сидя немного дальше от Трампа", - указывает издание.
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На церемонию прибыли мировые лидеры и высокопоставленные лица.
На площади Святого Петра собрались верующие. На данный момент компетентные органы сообщают, что примерно 200 тысяч человек принимают участие в похоронах Папы Франциска, о чем сообщила пресс-служба Святого Престола.
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