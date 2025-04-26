Похороны Папы Франциска: Трамп и Зеленский имеют места в первом ряду

Президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании предоставили места в первом ряду на похоронах Папы Римского Франциска. Президент Украины Зеленский тоже имеет место в первом ряду. Об этом сообщает La Repubblica, пишет УНН.

Детали

"Последние изменения в похоронах Папы Франциска: президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании предоставили места в первом ряду", - пишет издание.

"Президент Украины Зеленский также имел место в первом ряду, сидя немного дальше от Трампа", - указывает издание.

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News

На церемонию прибыли мировые лидеры и высокопоставленные лица.

На площади Святого Петра собрались верующие. На данный момент компетентные органы сообщают, что примерно 200 тысяч человек принимают участие в похоронах Папы Франциска, о чем сообщила пресс-служба Святого Престола.

В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска