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В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска
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В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска

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Похороны Папы Франциска: Трамп и Зеленский имеют места в первом ряду

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Дональду Трампу и его супруге Мелании предоставили места в первом ряду на похоронах Папы Франциска. Президент Украины Зеленский тоже будет сидеть там.

Похороны Папы Франциска: Трамп и Зеленский имеют места в первом ряду
Corriere Roma

Президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании предоставили места в первом ряду на похоронах Папы Римского Франциска. Президент Украины Зеленский тоже имеет место в первом ряду. Об этом сообщает La Repubblica, пишет УНН.

Детали

"Последние изменения в похоронах Папы Франциска: президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании предоставили места в первом ряду", - пишет издание.

"Президент Украины Зеленский также имел место в первом ряду, сидя немного дальше от Трампа", - указывает издание.

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News 26.04.25, 11:07 • 1198 просмотров

На церемонию прибыли мировые лидеры и высокопоставленные лица.

На площади Святого Петра собрались верующие. На данный момент компетентные органы сообщают, что примерно 200 тысяч человек принимают участие в похоронах Папы Франциска, о чем сообщила пресс-служба Святого Престола.

В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска26.04.25, 11:14 • 1828 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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