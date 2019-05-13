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У ЄС заявили про цілковиту підтримку ядерної угоди з Іраном

У ЄС заявили про цілковиту підтримку ядерної угоди з Іраном

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Європейський Союз повністю підтримує міжнародну ядерну угоду з Іраном. Про це заявила Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні у Брюсселі у понеділок перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ, передає УНН.

"Ви дуже добре знаєте позицію Європейського Союзу. Перш за все, ми продовжуємо повністю підтримувати ядерну угоду з Іраном і її повну імплементацію", - сказала вона.

Могеріні зауважила, що сьогодні на полях Ради ЄС з закордонних справ буде зустріч між нею і міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії, на якій буде обговорюватися питання про те, як "найкращим чином продовжувати підтримувати повну імплементацію ядерної угоди з Іраном, яка для нас залишається ключовим стовпом безпеки в нашому регіоні".

"Ядерна угода була і залишається для нас ключовим елементом архітектури нерозповсюдження як в глобальному масштабі, так і в регіоні. Ми будемо і надалі підтримувати її всіма можливими інструментами і за допомогою всієї нашої політичної волі. Це дуже добре відомо як у Вашингтоні, так і в Тегерані. Очевидно, ми також обговорюємо з Іраном на основі цієї роботи регіональні події. З деяких питань у нас є дуже серйозні відмінності і розбіжності. Ми завжди вважаємо, що діалог - це єдиний і найкращий спосіб подолати розбіжності і уникнути ескалації ситуації в регіоні, яка і так вже досить напружена. Будь-якої ескалації слід уникати", - зауважила вона.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео замість візиту в Москву 13 травня відправився до Брюсселя. Передбачається, що це пов'язано з обговоренням іранської ядерної угоди.

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