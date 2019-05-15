Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Иран с 15 мая официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом информирует Еuronews, ссылаясь на представителя Агентства по атомной энергетике страны, передает УНН.
По словам источника, решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана. Он также указал, что Тегеран, как и предупреждал ранее, может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения.
Как сообщал УНН, Европейский Союз полностью поддерживает международную ядерную сделку с Ираном.
Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео передал министрам иностранных дел стран-членов Европейского союза подробные данные о новых шагах Ирана, которые, по оценке Вашингтона, чреваты дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.