В Иране заявили, что контролируют движение кораблей США в Персидском заливе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Военно-морские силы Ирана пристально следят за передвижениями враждебных кораблей, прежде всего США, вошедших в Персидский залив, и готовы к отражению любой вооруженной провокации. Об этом говорится в распространенном в среду телеканалом Al Alam заявлении командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает УНН.
“Весь район к северу от Ормузского пролива находится под иранским контролем”, — подчеркивается в документе.
В нем отмечается, что “США, которые уже не раз терпели позорные поражения в регионе, пытаются устроить сейчас там хаос и вызвать иранофобию в соседних арабских странах”.
“Перед лицом нового заговора мы заверяем иранский народ, что его доблестные сыны в вооруженных силах дадут молниеносный и сокрушительный ответ на любую провокацию”, — указывается в заявлении командования КСИР.
Ранее поступила информация о том, что ВМС Ирана направят в международные воды отряд военных кораблей во главе с корветом Bayandor для обеспечения безопасности морских путей и противодействия пиратству.
Также заместитель главнокомандующего КСИР заявил, что “Америка потерпела поражения из-за того, что силы ислама придерживаются божественных ценностей”.
Стоит добавить, что делегация Ирака прибыла в Иран с инициативой по урегулированию кризиса с США.