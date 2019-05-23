ЗМІ дізналися про плани США відправити на Близький Схід до 10 тисяч військових

КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністерство оборони США розглядає запит про відправку додатково близько 5 тисяч військовослужбовців на Близький Схід в умовах посиленої напруженості у відносинах з Іраном. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два неназваних представника адміністрації США, передає УНН.