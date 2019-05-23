ЗМІ дізналися про плани США відправити на Близький Схід до 10 тисяч військових

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністерство оборони США розглядає запит про відправку додатково близько 5 тисяч військовослужбовців на Близький Схід в умовах посиленої напруженості у відносинах з Іраном. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два неназваних представника адміністрації США, передає УНН.

Джерела Associated Press в Білому домі повідомляють, що Пентагон представить в Білий дім плани по відправці на Близький Схід до 10 тисяч військовослужбовців.

За словами співрозмовників Reuters, запит надійшов від Центрального командування збройних сил США (CENTCOM). Залишається неясним, чи задовольнить Пентагон їх запит, відзначили джерела агентств. Пентагон регулярно отримує і відхиляє запити від командувачів військами по всьому світу про додаткові ресурси, зауважує Reuters.

Співрозмовники обох агентства підкреслили, що війська запитуються в оборонних цілях. Також розглядається поставка в регіон додаткових протиракетних комплексів Patriot і додаткових кораблів, додають співрозмовники AP.

Як повідомляв УНН, в Ірані заявили, що контролюють рух кораблів США в Перській затоці.

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