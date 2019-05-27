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Трамп: США не прагнуть до зміни режиму в Ірані

Трамп: США не прагнуть до зміни режиму в Ірані

Київ • УНН

 • 8005 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Сполучені Штати не шукають зміни режиму в Ірані. Про це під час прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе заявив президент США Дональд Трамп, на тлі зростаючої напруженості у відносинах між Іраном та США. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hill.

"Я не прагну нашкодити Ірану взагалі. Я хочу, щоб Іран сказав: "Немає ядерної зброї", - сказав Трамп.

Президент США, який ще в минулі вихідні погрожував, що війна стане "офіційним кінцем Ірану", здавався "куди більш привітним", щоб сісти за стіл переговорів з керівництвом країни, відзначає видання.

Але обидві сторони продемонстрували мало ознак готовності до переговорів, оскільки США готуються до розгортання додаткових військ у регіоні.

Наводячи аргументи на користь переглянутої ядерної угоди з Тегераном, Трамп повторив ті ж слова, які він використовував для тверджень, що Північна Корея в зрештою відмовиться від своєї ядерної зброї, що поки не увінчалося результатом, пише видання.

"Я думаю, що ми укладемо угоду", - сказав Трамп в понеділок.

"Я думаю, що Іран, знову ж таки, я думаю, що Іран володіє величезним економічним потенціалом. І я з нетерпінням чекаю можливості повернутися до тієї стадії, коли вони зможуть це продемонструвати", - додав президент США.

"Це великий народ. У неї є шанс стати великою країною з таким же керівництвом. Ми не шукаємо зміни режиму. Я просто хочу прояснити це. Ми прагнемо до відсутності ядерної зброї", - зазначив Трамп.

Раніше в понеділок Трамп заявив, що вітає допомогу прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який намагається вести переговори з Іраном як третя сторона.

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