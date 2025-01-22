Трамп раскрыл содержание прощального письма Байдена

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание письма, которое президент Джо Байден оставил ему, покидая Овальный кабинет в начале этой недели, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Письмо, которое Трамп нашел в столе Resolute в Овальном кабинете гласит следующее:

"Покидая этот священный кабинет, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в ближайшие четыре года. Американский народ — и люди во всем мире — ждут от этого дома устойчивости в неизбежных бурях истории, и я молюсь о том, чтобы грядущие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей страны. Да благословит вас Бог и направит вас, как Он благословил и направит нашу любимую страну с момента ее основания".

Письмо было подписано "Джо Байден" и датировано 20 января 2025 года.

Добавим

В понедельник Трамп нашел письмо — белый конверт, адресованный "47".

Трамп подписал указ о признании только двух статей в федеральных документах