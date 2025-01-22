Трамп розкрив зміст прощального листа Байдена

Президент США Дональд Трамп розкрив зміст листа, який президент Джо Байден залишив йому, залишаючи Овальний кабінет на початку цього тижня, передає УНН із посиланням на Fox News.

Лист, який Трамп знайшов у столі Resolute в Овальному кабінеті, говорить таке:

"Залишаючи цей священний кабінет, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в найближчі чотири роки. Американський народ - і люди в усьому світі - чекають від цього будинку стійкості в неминучих бурях історії, і я молюся за те, щоб прийдешні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої країни. Нехай благословить вас Бог і спрямує вас, як Він благословив і спрямує нашу улюблену країну з моменту її заснування".

Лист був підписаний "Джо Байден" і датований 20 січня 2025 року.

Додамо

У понеділок Трамп знайшов лист - білий конверт, адресований "47".

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