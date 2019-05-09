Трамп продлил на год режим санкций в отношении Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое было направлено руководству Конгресса в среду, передает УНН.
“США осуждают применение режимом (президента Башара) Асада грубой силы и нарушения им прав человека и призывают прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня”, — сообщил американский лидер.
Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004-го по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, блокируют активы некоторых физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, а также вводят запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.
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В заявлении также говорится, что “США будут принимать во внимание изменения в составе, политике и действиях правительства Сирии, решая, стоит ли сохранять” нынешний режим односторонних санкций в будущем.
Напомним, за прошедшие дни российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы значительно усилили атаки на регион. Россия является ближайшим союзником сирийского президента Башара Асада. С сентября в регионе действует перемирие с войсками Асада, однако по-прежнему происходят боевые столкновения. В свою очередь Госдеп США призвал Россию остановить эскалацию насилия в Сирии.
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