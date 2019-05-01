Держдеп США закликав Росію зупинити ескалацію насильства в Сирії

КИЇВ. 1 травня. УНН. Авіаудари спричинені військовими діями РФ та режиму Башара Асада у таких провінціях Сирії як Ідліб та північна Хама - дестабілізують регіон та ще більше погіршують важку гуманітарну ситуацію. Через це вони мають бути негайно припинені. Таку заяву поширив у себе на сайті Держдеп США, повідомляє УНН.