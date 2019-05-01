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Держдеп США закликав Росію зупинити ескалацію насильства в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Авіаудари спричинені військовими діями РФ та режиму Башара Асада у таких провінціях Сирії як Ідліб та північна Хама - дестабілізують регіон та ще більше погіршують важку гуманітарну ситуацію. Через це вони мають бути негайно припинені. Таку заяву поширив у себе на сайті Держдеп США, повідомляє УНН.

“США занепокоєні ескалацією насильства в Ідлібі та північній Хамі. Авіаудари Росії та режиму (Асада), що тривають, а також напади Хаят Тахрір аль-Шам та інших груп, пов’язаних з Аль Каїдою у Сирії, продовжують дестабілізувати регіон, погіршувати вже катастрофічну гуманітарну ситуацію, ведуть до десятків смертей та поранень цивільних осіб, чимало з яких — діти”, — йдеться у заяві.

Представниця Держдепу США додала, що через авіаудари та напади страждає інфраструктура, яка включає в себе житлове приміщення, лікарні, поселення внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії тощо.

“Росія та режим (Асада) також продовжують грубі військові напади на гуманітарних працівників, таких як волонтери Білих шоломів, що намагаються врятувати жертв серед громадян, які піддаються нападам”, — додали у Держдепі, зазначивши, що “насильство повинно бути зупинене”.

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У відомстві додали, що ескалація бойових дій чи будь-якої форми насильства у північно-західній Сирії призведе до дестабілізації всього регіону.

Держдеп закликав всі сторони, включно з РФ та чинною владою Сирії, дотримуватися своїх зобов’язань і утриматися від повномасштабних військових дій, та, зокрема повернутися до режиму деескалації у регіоні.

Нагадаємо, війська режиму Башара Асада продовжують обстрілювати населені пункти в зоні деескалації на північному заході Сирії.

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