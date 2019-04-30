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Меркель: Загроза від "Ісламської держави" залишається

Меркель: Загроза від "Ісламської держави" залишається

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Німецька канцлерка Анґела Меркель вважає, що загроза від бойовиків "Ісламської держави" (ІД) досі повністю не ліквідована. Про це вона заявила у вівторок, 30 квітня, у Берліні після зустрічі із прем'єром Іраку Аділем Абдул-Махді, передає УНН із посиланням на DW.

"Ми ще певний час будемо змушені займатися питанням, як можна остаточно перемогти ІД", - зазначила канцлерка, цитує агентство новин AFP. За її словами, попри втрату територій ІД не зникла повністю. На думку Меркель, це добре ілюструє відео із лідером ІД Абу Бакром аль-Багдаді, яке було оприлюднене напередодні.

Абдул-Махді також зазначив, що попри "болісні поразки", яких зазнала ІД, терористичну організацію не було знищено остаточно. За словами прем'єра Іраку, "Ісламська держава" є великою і розгалуженою організацією та надалі намагатиметься вчиняти теракти, подібні до скоєних на Шрі-Ланці у минулі пасхальні вихідні.

Також Абдул-Махді заявив, що відео з аль-Багдаді було зняте у "віддаленій місцевості", але не уточнив, про яку саме країну йдеться. За словами прем'єра Іраку, метою цього відеоролика була мобілізація бойовиків ІД та підготовка до подальших терористичних атак.

Нагадаємо, 29 квітня, вперше з моменту проголошення "Ісламської держави" як "халіфату" в 2014 році, лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео, обставини появи якого поки залишаються незрозумілими. Відеозапис було оприлюднено підконтрольним ІД пропагандистським медіа Al-Furqan. Трохни пізніше Пентагон прокоментував цей відеозапис.

На оприлюдненому ролику аль-Багдаді сидить на підлозі у кімнаті, де він веде бесіду із іншими бойовиками, чиї обличчя були розмиті за допомогою спецефектів. Руда борода лідера ІД на цьому відео помітно посивіла. Поки залишається незрозумілим, коли та де було знято відео, але на ньому аль-Багдаді згадує нещодавні події, вітаючи, наприклад, терористичні атаки, скоєні на Шрі-Ланці тиждень тому, і у яких загинули понад 250 осіб. За словами лідера терористів, ці атаки були помстою за втрату Багуза, останнього бастіону ІД у Сирії.

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