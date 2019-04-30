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Провідника “Ісламської держави” показали у відео вперше за п’ять років

Провідника “Ісламської держави” показали у відео вперше за п’ять років

Київ • УНН

 • 14265 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Провідника екстремістського угруповання “Ісламська держава” Абу Бакра аль-Багдаді показали у відеозапису вперше за останні п’ять років, але коли був зроблений цей запис, невідомо, як і не підтверджена достеменно його автентичність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Відеоролик, що його оприлюднив пов’язаний із “Ісламською державою” сайт “Аль-Фуркан”, показує чоловіка, схожого на Абу Бакра аль-Багдаді, з довгою і нечесаною сиво-рудою бородою, який сидить на підлозі біля стіни в чорному халаті і легкій куртці на ньому, поруч із його правою рукою лежить кулемет. Його слухають троє чоловіків у масках.

Аль-Багдаді, говорячи повільно і роблячи часті паузи, протягом 18-хвилинного відеозапису говорить, що “Ісламська держава” ще помститься за смерті і ув’язнення її членів і що діяльність угруповання проти Заходу — “тривала боротьба”.

47-річний нині аль-Багдаді востаннє з’являвся у відеозапису 2014 року під час служби Божої в мечеті Ан-Нурі в окупованому на той час силами угрупованні місті Мосулі в Іраці. Саме в тій промові він проголосив створення “ісламського халіфату”.

У нинішньому запису, як повідомляє група спостереження за онлайн-діяльністю екстремістів SITE, Аль-Багдаді згадує про кінець боїв за Багуз — це був останній населений пункт, який іще утримувало угруповання, в Сирії, і він був визволений 20 березня.

Крім того, Аль-Багдаді згадує і про недавні вибухи, влаштовані у Шрі-Ланці 21 квітня, внаслідок яких загинули понад 250 людей і про свою відповідальність за які оголосила “Ісламська держава”. Провідник угруповання каже, що ці напади були здійснені як помста за втрату Багуза. “Це лише частина помсти, яка чекає на хрестоносців (тобто християн — ред.)”, — заявляє він.

Дата на відео вказує, що воно було записане у квітні, але встановити правдивість цього наразі неможливо.

Останніми роками про Абу Бакра аль-Багдаді вже кілька разів повідомляли, що він убитий чи важко поранений.

У відповідь на оприлюднення запису в Державному департаменті США заявили, що міжнародна коаліція під проводом Вашингтона, створена для боротьби з “Ісламською державою”, продовжить боротьбу з цим угрупованням, а тим із його ватажків, які досі живі, не вдасться уникнути відплати.

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