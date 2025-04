Трамп заявив про звільнення 100% території Сирії та Іраку від "Ісламської держави"

“Я радий оголосити, що разом з нашими партнерами по міжнародній коаліції проти ІД, включаючи сили безпеки Іраку і (збройну коаліцію) “Сили демократичної Сирії” (СДС), Сполучені Штати звільнили всі контрольовані ІД території в Сирії і Іраку — 100% (самопроголошеного ) “халіфату”, — вказується в документі.

Трамп нагадав, що два роки тому терористи “контролювали величезні ділянки території в Іраку і Сирії”. “З тих пір (мова йде про січень 2017 року) ми повернули понад 20 000 кв. миль (51 800 кв. км) територій і звільнили мільйони сирійців і іракців від „халіфату“ ІД”, — сказав американський лідер. Він також звернувся із застереженням до підтримуючої ІД молоді: “Ви загинете, якщо приєднаєтеся (до угруповання)”. “Замість цього подумайте про прекрасне життя”, — зазначив глава держави.

Терористів він назвав боягузами і невдахами, які “втратили весь авторитет і владу” і “завжди будуть невдахами”. Президент підкреслив, що США продовжать “зберігати пильність щодо ІД” і разом зі своїми партнерами і союзниками будуть боротися з тероризмом, поки угрупування “не буде остаточно переможене, де б вона не здійснювало свою діяльність”. “Сполучені Штати захищатимуть американські інтереси завжди і всюди, де це необхідно. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами і союзниками, щоб повністю знищити радикальних ісламських терористів”, — додав Трамп.

У зв’язку з публікацією заяви глави держави помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон зазначив в Twitter: “США продовжать уважно стежити за залишками ІД і працювати разом з нашими партнерами по коаліції з метою запобігти відродженню (угруповання)”.

Not long ago, ISIS controlled a vast amount of territory in the Middle East—we have now defeated its “caliphate.” The U.S. will continue to closely monitor the remnants of ISIS and continue to work alongside our Coalition partners to prevent any resurgence. pic.twitter.com/QnpbxPOcSy

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 березня 2019 р.

Раніше коаліція СДС, якій надають підтримку США, повідомила про повне звільнення від бойовиків терористичного угрупування населеного пункту Ель-Багуз, що межує з Іраком, на сході Сирії, який називають “останнім форпостом” ІД.

Як повідомляв УНН, у Білому домі заявили про повну ліквідацію ІД у Сирії.