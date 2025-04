Трамп заявил об освбождении 100% территории Сирии и Ирака от "Исламского государства"

“Я рад объявить, что вместе с нашими партнерами по международной коалиции против ИГ, включая силы безопасности Ирака и (вооруженную коалицию) “Силы демократической Сирии” (СДС), Соединенные Штаты освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке — 100% (самопровозглашенного) “халифата”, — указывается в документе.

Трамп напомнил, что два года назад террористы “контролировали огромные участки территории в Ираке и Сирии”. “С тех пор (речь идет о январе 2017 года) мы вернули более 20 000 кв. миль (51 800 кв. км) территорий и освободили миллионы сирийцев и иракцев от „халифата“ ИГ”, — сказал американский лидер. Он также обратился с предостережением к поддерживающей ИГ молодежи: “Вы погибнете, если присоединитесь (к группировке)”. “Вместо этого подумайте о прекрасной жизни”, — отметил глава государства.

Террористов он назвал трусами и неудачниками, которые “потеряли весь авторитет и власть” и “всегда будут неудачниками”. Президент подчеркнул, что США продолжат “сохранять бдительность в отношении ИГ” и вместе со своими партнерами и союзниками будут бороться с терроризмом, пока группировка “не будет окончательно побеждена, где бы она ни осуществляла свою деятельность”. “Соединенные Штаты будут защищать американские интересы всегда и везде, где это необходимо. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы полностью уничтожить радикальных исламских террористов”, — заключил Трамп.

В связи с публикацией заявления главы государства помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил в Twitter: “США продолжат внимательно следить за остатками ИГ и работать вместе с нашими партнерами по коалиции с целью предотвратить возрождение (группировки)”.

Ранее коалиция СДС, которой оказывают поддержку США, сообщила о полном освобождении от боевиков террористической группировки населенного пункта Эль-Багуз, граничащего с Ираком, на востоке Сирии, который называют “последним форпостом” ИГ.

