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Трамп заявил об освбождении 100% территории Сирии и Ирака от "Исламского государства"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка “Исламское государство”. Об этом говорится в распространенном в субботу Белым домом заявлении американского лидера Дональда Трампа, передает УНН.

Трамп заявил об освбождении 100% территории Сирии и Ирака от "Исламского государства"

“Я рад объявить, что вместе с нашими партнерами по международной коалиции против ИГ, включая силы безопасности Ирака и (вооруженную коалицию) “Силы демократической Сирии” (СДС), Соединенные Штаты освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке — 100% (самопровозглашенного) “халифата”, — указывается в документе.

Трамп напомнил, что два года назад террористы “контролировали огромные участки территории в Ираке и Сирии”. “С тех пор (речь идет о январе 2017 года) мы вернули более 20 000 кв. миль (51 800 кв. км) территорий и освободили миллионы сирийцев и иракцев от „халифата“ ИГ”, — сказал американский лидер. Он также обратился с предостережением к поддерживающей ИГ молодежи: “Вы погибнете, если присоединитесь (к группировке)”. “Вместо этого подумайте о прекрасной жизни”, — отметил глава государства.

Террористов он назвал трусами и неудачниками, которые “потеряли весь авторитет и власть” и “всегда будут неудачниками”. Президент подчеркнул, что США продолжат “сохранять бдительность в отношении ИГ” и вместе со своими партнерами и союзниками будут бороться с терроризмом, пока группировка “не будет окончательно побеждена, где бы она ни осуществляла свою деятельность”. “Соединенные Штаты будут защищать американские интересы всегда и везде, где это необходимо. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы полностью уничтожить радикальных исламских террористов”, — заключил Трамп.

В связи с публикацией заявления главы государства помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил в Twitter: “США продолжат внимательно следить за остатками ИГ и работать вместе с нашими партнерами по коалиции с целью предотвратить возрождение (группировки)”.

Not long ago, ISIS controlled a vast amount of territory in the Middle East-we have now defeated its “caliphate.” The US will continue to closely monitor the remnants of ISIS and continue to work alongside our Coalition partners to prevent any resurgence. pic.twitter.com/QnpbxPOcSy

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 марта 2019

Ранее коалиция СДС, которой оказывают поддержку США, сообщила о полном освобождении от боевиков террористической группировки населенного пункта Эль-Багуз, граничащего с Ираком, на востоке Сирии, который называют “последним форпостом” ИГ.

Как сообщал УНН, в Белом доме заявили о полной ликвидации ИД в Сирии.

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