Масштабные обстрелы рф на Херсонщине: уже 13 пострадавших, среди которых - дети
Киев • УНН
Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии и дронов. В результате атак пострадали 13 гражданских, включая двух детей, повреждены жилые дома и инфраструктура.
По состоянию на 17:30 в результате обстрелов российскими войсками Херсонской области пострадали 13 мирных жителей. Среди травмированных - двое детей. Об этом в субботу сообщили в областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
Военные рф в очередной раз обстреливали населенные пункты Херсонщины применяя артиллерию и дроны.
По состоянию на 17:30 известно о 13 пострадавших гражданских, среди которых двое детей.
Как ранее сообщалось, днем оккупанты атаковали поселок Белозерка. В результате обстрела ранения получили девять гражданских, среди которых двое несовершеннолетних детей.
Из-за обстрелов Херсона пострадали два человека, еще двое в пригороде - Антоновке.
Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач.
Дополнение
Ранее было известно, что в Херсонской области в результате вражеского обстрела Белозерки пострадали 8 человек, среди них двое детей.