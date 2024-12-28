Британская разведка раскрыла новую тактику массированных ударов рф по Украине

Армия рф перешла к накоплению запасов между атаками на Украину, россия впрочем сохраняет возможность, которые позволяют использовать ракеты и дроны в меньшем количестве "в качестве карательной меры", говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Как напомнили в британской разведке, в ночь с 12 на 13 декабря россия провела крупномасштабный комбинированный обстрел территории Украины. Как и в случае с предыдущими атаками, в них участвовали российские средства дальней авиации и российские средства тактической авиации, которые запускали с воздуха крылатые ракеты и баллистические ракеты нескольких типов.

Корабли черноморского флота рф запускали ракеты "Калибр", а с нескольких пусковых площадок запускались ударные дроны. Всего было использовано около 90 ракет в сочетании с не менее чем 180 БПЛА.

Вполне вероятно, что с августа 2024 года россия решила потратить время на создание запасов между ударами, а затем наносить удары более крупными и редкими волнами, а не более частыми мелкими атаками, как это было в начале года. Состав и набор целей атаки 12-13 декабря были схожи с предыдущими атаками: основное внимание уделялось украинской критической национальной инфраструктуре и промышленности, а также попыткам подавить украинскую ПВО и аэродромы путем насыщения их беспилотными летательными аппаратами. - считают в Минобороны Британии.

При этом, как указали в британской разведке, россия сохраняет возможность и запасы, позволяющие использовать ракеты и дроны в меньшем количестве "в качестве карательной меры практически без предупреждения".

Дополнение

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.