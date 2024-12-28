Британская разведка раскрыла новую тактику массированных ударов рф по Украине

ukenru
Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 101186 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 111924 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 122274 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 124769 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 120395 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 114144 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 107704 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 145005 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 151149 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110677 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия изменила тактику ракетных ударов по Украине - разведка Британии

россия изменила тактику ракетных ударов по Украине - разведка Британии

 • 25039 просмотра
Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны

Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны

 • 21634 просмотра
149 боевых столкновений за сутки: ВСУ уничтожили более 400 оккупантов на Покровском направлении

149 боевых столкновений за сутки: ВСУ уничтожили более 400 оккупантов на Покровском направлении

 • 20725 просмотра
путин усилил наказание за госизмену и решил бороться с "экстремизмом" из Украины

путин усилил наказание за госизмену и решил бороться с "экстремизмом" из Украины

 • 18835 просмотра
Талибы атаковали Пакистан в ответ на смертельные авиаудары

Талибы атаковали Пакистан в ответ на смертельные авиаудары

 • 15110 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 101185 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 124919 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 145005 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 151149 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 141447 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 59461 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 101281 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 101630 просмотра
Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

 • 94390 просмотра
В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

 • 101080 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Британская разведка раскрыла новую тактику массированных ударов рф по Украине

Британская разведка раскрыла новую тактику массированных ударов рф по Украине

Киев  •  УНН

 • 21504 просмотра

Read in English

россия перешла к накоплению запасов между атаками вместо частых мелких ударов. Во время атаки 12-13 декабря было использовано около 90 ракет и 180 БПЛА.

Армия рф перешла к накоплению запасов между атаками на Украину, россия впрочем сохраняет возможность, которые позволяют использовать ракеты и дроны в меньшем количестве "в качестве карательной меры", говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Как напомнили в британской разведке, в ночь с 12 на 13 декабря россия провела крупномасштабный комбинированный обстрел территории Украины. Как и в случае с предыдущими атаками, в них участвовали российские средства дальней авиации и российские средства тактической авиации, которые запускали с воздуха крылатые ракеты и баллистические ракеты нескольких типов.

Корабли черноморского флота рф запускали ракеты "Калибр", а с нескольких пусковых площадок запускались ударные дроны. Всего было использовано около 90 ракет в сочетании с не менее чем 180 БПЛА. 

Вполне вероятно, что с августа 2024 года россия решила потратить время на создание запасов между ударами, а затем наносить удары более крупными и редкими волнами, а не более частыми мелкими атаками, как это было в начале года. Состав и набор целей атаки 12-13 декабря были схожи с предыдущими атаками: основное внимание уделялось украинской критической национальной инфраструктуре и промышленности, а также попыткам подавить украинскую ПВО и аэродромы путем насыщения их беспилотными летательными аппаратами.

- считают в Минобороны Британии. 

При этом, как указали в британской разведке, россия сохраняет возможность и запасы, позволяющие использовать ракеты и дроны в меньшем количестве "в качестве карательной меры практически без предупреждения".

Дополнение

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
kitaiКитай
ukrainaУкраина