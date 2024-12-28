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Утверждены новые правила получения вида на жительство для иностранцев - военных и волонтеров: что изменилось

Утверждены новые правила получения вида на жительство для иностранцев - военных и волонтеров: что изменилось

Киев  •  УНН

 • 29134 просмотра

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Правительство утвердило новый механизм оформления вида на жительство для иностранцев, которые помогают ВСУ. Документ усиливает защиту иностранных военных и волонтеров, которые не менее 6 месяцев находятся на фронте.

Правительство утвердило механизм оформления вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые помогают Силам обороны.  Документ, в частности усиливает защиту иностранцев, которые не менее шести месяцев находятся на фронте и воюют вместе с ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Кабмин  на своем заседании принял постановление, разработанное  Министерством обороны Украины «Об утверждении Порядка получения информации, необходимой для оформления представления для выдачи вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства». 

Как указал  заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник, теперь более защищенными станут те иностранцы-волонтеры, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и других видов помощи. Также это постановление усиливает защиту иностранцев, которые находятся непосредственно в районах ведения боевых действий, и совместно с ВСУ выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев. 

Указанное постановление, в частности, определяет: 

- механизм получения информации об иностранцах или лицах без гражданства, которые оказывают/оказывали помощь военным подразделениям в районах ведения боевых действий

- требования к обращению иностранца или лица без гражданства (или их представителя);

- порядок и сроки рассмотрения Минобороны и МВД указанного обращения;

- оформление командиром воинского подразделения информационной справки, подтверждающей факт оказания иностранцем или лицом без гражданства помощи военным подразделениям, непосредственное пребывание в районах ведения боевых действий, совместное с такими подразделениями участие в выполнении боевых или служебных задач, 

- механизм направления в ГМС документов, которые являются основанием для выдачи вида на жительство, и сообщение об этом иностранца или лица без гражданства.

Бригада "Азов" объявила о наборе иностранцев23 дек. 2024, 23:02 • 18340 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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