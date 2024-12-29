Лише за цей рік на Херсонщині росіяни вбили 251 людину
Київ • УНН
Ще майже 2000 отримали поранення. Серед постраждалих 50 дітей, а окупанти продовжують цілеспрямовані обстріли цивільного населення.
На Херсонщині за рік російської агресії загинула 251 людина, майже дві тисячі отримали поранення, серед них 50 дітей. Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає УНН.
"За рік майже дві тисячі людей пораненні внаслідок обстрілів, 251 людина загинула. Серед поранених – 50 дітей", - розповів Толоконніков.
Він розповів, що росіяни продовжують цю терористичну тактику на Херсонщині – обстрілюють і цілеспрямовано скидають вибухівку на цивільних.
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Протягом тижня ворог випустив понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіабомб та 80 ракет різних типів, посилюючи терор проти мирного населення.