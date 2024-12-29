Только за этот год в Херсонской области россияне убили 251 человека
Киев • УНН
Еще почти 2000 получили ранения. Среди пострадавших 50 детей, а оккупанты продолжают целенаправленные обстрелы гражданского населения.
В Херсонской области за год российской агрессии погибло 251 человек, почти две тысячи получили ранения, среди них 50 детей. Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает УНН.
"За год почти две тысячи человек ранены в результате обстрелов, 251 человек погиб. Среди раненых - 50 детей", - рассказал Толоконников.
Он рассказал, что россияне продолжают эту террористическую тактику в Херсонской области - обстреливают и целенаправленно сбрасывают взрывчатку на гражданских.
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Напомним
На протяжении недели враг выпустил более 370 ударных беспилотников, около 280 управляемых авиабомб и 80 ракет различных типов, усиливая террор против мирного населения.