Проводника "Исламского государства" показали в видео впервые за пять лет

Видеоролик, который обнародовал связанный с "Исламским государством" сайт "Аль-Фуркан", показывает мужчину, похожего на Абу Бакра аль-Багдади, с длинной и нечесаной сизо-рыжей бородой, который сидит на полу у стены в черном халате и легкой куртке на нем, рядом с правой рукой лежит пулемет. Его слушают трое мужчин в масках.

Аль-Багдади, говоря медленно и делает частые паузы, в течение 18-минутного видеозаписи говорит, что "Исламское государство" еще отомстит за смерти и заключения ее членов и деятельность группировки против Запада - "продолжительная борьба".

47-летний ныне аль-Багдади последний раз появлялся в видеозаписи 2014 года во время службы Божьей в мечети Ан-Нури в оккупированном в то время силами группировке городе Мосуле в Ираке. Именно в той речи он провозгласил создание "исламского халифата".

В нынешней записи, как сообщает группа наблюдения за онлайн-деятельностью экстремистов SITE, Аль-Багдади вспоминает о конце боев за Багуз - это был последний населенный пункт, который еще удерживало группировки, в Сирии, и он был освобожден 20 марта.

Кроме того, Аль-Багдади вспоминает и о недавних взрывах, устроены в Шри-Ланке 21 апреля, в результате которых погибли более 250 человек и о своей ответственности за которые взяло "Исламское государство". Проводник группировки говорит, что эти нападения были совершены в отместку за потерю Багуза. "Это лишь часть мести, которая ждет крестоносцев (то есть христиан - ред.)", - заявляет он.

Дата на видео указывает, что оно было записано в апреле, но установить правдивость этого пока невозможно.

В последние годы об Абу Бакра аль-Багдади уже несколько раз сообщали, что он убит или тяжело ранен.

В ответ на обнародование записи в Государственном департаменте США заявили, что международная коалиция под руководством Вашингтона, созданная для борьбы с "Исламской государством", продолжит борьбу с этой группировкой, а тем из его главарей, которые еще живы, не удастся избежать возмездия.