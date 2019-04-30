Меркель: Угроза от "Исламского государства" остается

"Мы еще некоторое время будем вынуждены заниматься вопросом, как можно окончательно победить ИГ", - отметила канцлер, цитирует агентство новостей AFP. По ее словам, несмотря на потерю территорий - ИГ не исчезла полностью. По мнению Меркель, это хорошо иллюстрирует видео с лидером ИД Абу Бакр аль-Багдади, которое было обнародовано накануне.

Абдул-Махди также отметил, что несмотря на "болезненные поражения", понесенные ИГ, террористическую организацию не уничтожили окончательно. По словам премьера Ирака, "Исламское государство" является большой и разветвленной организацией и в дальнейшем будет пытаться совершать теракты, подобные совершенным на Шри-Ланке в прошлые пасхальные выходные.

Также Абдул-Махди заявил, что видео аль-Багдади было снят в "отдаленной местности", но не уточнило, о какой именно стране идет речь. По словам премьера Ирака, целью этого видеоролика была мобилизация боевиков ИГ и подготовка к дальнейшим террористическим атакам.

Напомним, 29 апреля, впервые с момента провозглашения "Исламского государства" как "халифата" в 2014 году, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади появился на видео, обстоятельства появления которого пока остаются неясными. Видеозапись была обнародована подконтрольным ИГ пропагандистским медиа Al-Furqan. Трохны позже Пентагон прокомментировал эту видеозапись.

На обнародованном ролике аль-Багдади сидит на полу в комнате, где он ведет беседу с другими боевиками, чьи лица были размыты с помощью спецэффектов. Рыжая борода лидера ИГ на этом видео заметно поседела. Пока остается неясным, когда и где было снято видео, но на нем аль-Багдади вспоминает недавние события, приветствуя, например, террористические атаки, совершенные на Шри-Ланке неделю назад, и в которых погибли более 250 человек. По словам лидера террористов, эти атаки были местью за потерю Багуза, последнего бастиона ИГ в Сирии.