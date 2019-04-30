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Меркель: Угроза от "Исламского государства" остается

Меркель: Угроза от "Исламского государства" остается

Киев  •  УНН

 • 8590 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что угроза от боевиков "Исламского государства" (ИГ) до сих пор полностью не ликвидирована. Об этом она заявила во вторник, 30 апреля, в Берлине после встречи с премьером Ирака Адилем Абдул-Махди, передает УНН со ссылкой на DW.

"Мы еще некоторое время будем вынуждены заниматься вопросом, как можно окончательно победить ИГ", - отметила канцлер, цитирует агентство новостей AFP. По ее словам, несмотря на потерю территорий - ИГ не исчезла полностью. По мнению Меркель, это хорошо иллюстрирует видео с лидером ИД Абу Бакр аль-Багдади, которое было обнародовано накануне.

Абдул-Махди также отметил, что несмотря на "болезненные поражения", понесенные ИГ, террористическую организацию не уничтожили окончательно. По словам премьера Ирака, "Исламское государство" является большой и разветвленной организацией и в дальнейшем будет пытаться совершать теракты, подобные совершенным на Шри-Ланке в прошлые пасхальные выходные.

Также Абдул-Махди заявил, что видео аль-Багдади было снят в "отдаленной местности", но не уточнило, о какой именно стране идет речь. По словам премьера Ирака, целью этого видеоролика была мобилизация боевиков ИГ и подготовка к дальнейшим террористическим атакам.

Напомним, 29 апреля, впервые с момента провозглашения "Исламского государства" как "халифата" в 2014 году, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади появился на видео, обстоятельства появления которого пока остаются неясными. Видеозапись была обнародована подконтрольным ИГ пропагандистским медиа Al-Furqan. Трохны позже Пентагон прокомментировал эту видеозапись.

На обнародованном ролике аль-Багдади сидит на полу в комнате, где он ведет беседу с другими боевиками, чьи лица были размыты с помощью спецэффектов. Рыжая борода лидера ИГ на этом видео заметно поседела. Пока остается неясным, когда и где было снято видео, но на нем аль-Багдади вспоминает недавние события, приветствуя, например, террористические атаки, совершенные на Шри-Ланке неделю назад, и в которых погибли более 250 человек. По словам лидера террористов, эти атаки были местью за потерю Багуза, последнего бастиона ИГ в Сирии.

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