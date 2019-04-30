У Пентагоні прокоментували публікацію відео з лідером "Ісламської держави"

"Ми знаємо про публікацію відео з лідером ІД аль-Багдаді. США продовжують свою підтримку всім силам, які борються із залишками терористичної організації", - заявив Робертсон.

Нагадаємо, провідника екстремістського угруповання “Ісламська держава” Абу Бакра аль-Багдаді показали у відеозапису вперше за останні п’ять років, але коли був зроблений цей запис, невідомо, як і не підтверджена достеменно його автентичність.

Відеоролик, що його оприлюднив пов’язаний із “Ісламською державою” сайт “Аль-Фуркан”, показує чоловіка, схожого на Абу Бакра аль-Багдаді, з довгою і нечесаною сиво-рудою бородою, який сидить на підлозі біля стіни в чорному халаті і легкій куртці на ньому, поруч із його правою рукою лежить кулемет. Його слухають троє чоловіків у масках.

Аль-Багдаді, говорячи повільно і роблячи часті паузи, протягом 18-хвилинного відеозапису говорить, що “Ісламська держава” ще помститься за смерті і ув’язнення її членів і що діяльність угруповання проти Заходу — “тривала боротьба”.

47-річний нині аль-Багдаді востаннє з’являвся у відеозапису 2014 року під час служби Божої в мечеті Ан-Нурі в окупованому на той час силами угрупованні місті Мосулі в Іраці. Саме в тій промові він проголосив створення “ісламського халіфату”.