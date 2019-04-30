В Пентагоне прокомментировали публикацию видео с лидером "Исламского государства"

"Мы знаем о публикации видео с лидером ИД аль-Багдади. США продолжают свою поддержку всем силам, которые борются с остатками террористической организации", - заявил Робертсон.

Напомним, проводника экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади показали в видеозаписи впервые за последние пять лет, но когда была сделана эта запись, неизвестно, как и не подтверждена точно его подлинность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Видеоролик, который обнародовал связанный с "Исламским государством" сайт "Аль-Фуркан", показывает мужчину, похожего на Абу Бакра аль-Багдади, с длинной и нечесаной сизо-рыжей бородой, который сидит на полу у стены в черном халате и легкой куртке на нем, рядом с правой рукой лежит пулемет. Его слушают трое мужчин в масках.

Аль-Багдади, говоря медленно и делает частые паузы, в течение 18-минутного видеозаписи говорит, что "Исламское государство" еще отомстит за смерти и заключения ее членов и деятельность группировки против Запада - "продолжительная борьба".