В Пентагоне прокомментировали публикацию видео с лидером "Исламского государства"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108133 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112091 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114778 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115600 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144485 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115560 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140368 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144993 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130375 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130396 просмотра

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В Пентагоне прокомментировали публикацию видео с лидером "Исламского государства"

В Пентагоне прокомментировали публикацию видео с лидером "Исламского государства"

Киев  •  УНН

 • 9699 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Представитель Пентагона Шон Робертсон прокомментировал публикацию в интернете видео, на котором изображен лидер террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы знаем о публикации видео с лидером ИД аль-Багдади. США продолжают свою поддержку всем силам, которые борются с остатками террористической организации", - заявил Робертсон.

Напомним, проводника экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади показали в видеозаписи впервые за последние пять лет, но когда была сделана эта запись, неизвестно, как и не подтверждена точно его подлинность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Видеоролик, который обнародовал связанный с "Исламским государством" сайт "Аль-Фуркан", показывает мужчину, похожего на Абу Бакра аль-Багдади, с длинной и нечесаной сизо-рыжей бородой, который сидит на полу у стены в черном халате и легкой куртке на нем, рядом с правой рукой лежит пулемет. Его слушают трое мужчин в масках.

Аль-Багдади, говоря медленно и делает частые паузы, в течение 18-минутного видеозаписи говорит, что "Исламское государство" еще отомстит за смерти и заключения ее членов и деятельность группировки против Запада - "продолжительная борьба".

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