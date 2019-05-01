Війська Асада застосували бочкові бомби в Ідлібі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Війська режиму Башара Асада продовжують обстрілювати населені пункти в зоні деескалації на північному заході Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Урядові сили застосували бочкові бомби під час обстрілу сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули щонайменше 2 людини, ще троє отримали поранення.
Відзначається, що бочкові бомби були використані вперше після укладення договору по Ідлібу у вересні минулого року.
Крім того, інтенсивним артилерійським, мінометним і ракетним обстрілам піддалися поселення на південному сході Ідліб, деякі райони на півночі і поселення на заході провінції Хама.
Нагадаємо, неурядова волонтерська організація "Білі шоломи" заявила, що щонайменше три мирних жителі загинули в п'ятницю, коли російські військові літаки атакували житлові райони на півночі Сирії.