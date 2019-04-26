"Білі шоломи" заявили про трьох загиблих через російські авіаудари у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Неурядова волонтерська організація "Білі шоломи" заявила, що щонайменше три мирних жителі загинули в п'ятницю, коли російські військові літаки атакували житлові райони на півночі Сирії. Про це пише Anadolu, передає УНН.
За даними організації, повітряні удари були завдані по селу Кафар-Твід у провінції Ідліб і селу Тель-Хуваш у провінції Хама.
Відповідно до проопозиційних джерел, російські літаки злетіли з авіабази Хмеймім у сирійській провінції Латакія, відзначає видання.
У вересні минулого року Туреччина і Росія домовилися перетворити Ідліб в зону деескалації, в якій акти агресії будуть строго заборонені.
Додамо, "Білі шоломи" - неурядова волонтерська організація, яка діє у Сирії на територіях, підконтрольних сирійській опозиції.
Раніше в ООН заявили, що стурбовані ескалацією бойових дій в Ідлібі.